На трьох АЕС Україні провели двадцять першу ротацію експертів місії МАГАТЕ 

У березні 2024 року на ВП "Рівненська АЕС", ВП "Південноукраїнська АЕС", ВП "Хмельницька АЕС" провели двадцять першу ротацію експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії.

Про це повідомила пресслужба Держатомрегулювання.

Там уточнили, що на ДСП "Чорнобильська АЕС" провели двадцять третю ротацію.

"Постійно діючі місії МАГАТЕ на українських атомних електростанціях було запроваджено з метою моніторингу за станом безпеки на АЕС в умовах військової агресії росії в Україні", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що обмеження доступу українського персоналу до захопленої Росією Запорізької атомної електростанції не створює прямої загрози безпеці.