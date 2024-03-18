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На трьох АЕС Україні провели двадцять першу ротацію експертів місії МАГАТЕ 

Понеділок, 18 березня 2024, 09:14 - Анастасія Дячкіна

У березні 2024 року на ВП "Рівненська АЕС", ВП "Південноукраїнська АЕС", ВП "Хмельницька АЕС" провели двадцять першу ротацію експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії. 

Про це повідомила пресслужба Держатомрегулювання. 

Там уточнили, що на ДСП "Чорнобильська АЕС" провели двадцять третю ротацію.

"Постійно діючі місії МАГАТЕ на українських атомних електростанціях було запроваджено з метою моніторингу за станом безпеки на АЕС в умовах військової агресії росії в Україні", – йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо: 

Керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що обмеження доступу українського персоналу до захопленої Росією Запорізької атомної електростанції не створює прямої загрози безпеці.

МАГАТЕ АЕС енергетика атомна енергетика
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Економічна правда
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