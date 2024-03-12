Глава МАГАТЭ не считает запрет на доступ украинского персонала на ЗАЭС угрозой ядерной безопасности

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ограничение доступа украинского персонала к захваченной Россией Запорожской атомной электростанции не создает прямой угрозы безопасности.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Ситуация не может быть устойчивой в долгосрочной перспективе. В то же время при нынешней конфигурации на остановленной станции персонал, который там есть, может выполнять свою работу", — сказал Гросси в интервью Reuters.

Он ответил "Нет, напрямую" на вопрос о том, существуют ли проблемы безопасности из-за ограничения доступа украинского персонала к электростанции.

Реклама:

На прошлой неделе Совет управляющих МАГАТЭ проголосовал за требование к России выйти из электростанции и вернуть ее под контроль украинских властей.

Хотя некоторые украинские работники работают вместе с россиянами для эксплуатации электростанции, некоторым украинцам был запрещен доступ на станцию из-за отказа подписывать новые российские контракты.

Гросси оценил количество таких работников примерно в 100 человек. Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал это "очередным российским враньем" и заявил, что реальная цифра составляет 380 человек, добавив, что недостаток персонала означает движение "к ядерной аварии".

Реклама:

"Это немного субъективный вопрос", — сказал Гросси во вторник, объясняя несовпадение цифр.

Напомним:

На оккупированной Запорожской АЭС работает вдвое меньше персонала от необходимого количества, также на станции заканчивается срок эксплуатации ядерного топлива.

Совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов поддержал разработанный Украиной проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям в Украине.