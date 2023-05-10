США передали Кипру 800-страничный отчет о компаниях и людях, которые помогали Усманову

Кипр получил от правительства США 800-страничное досье, в котором подробно описываются нарушения санкций местными физическими и юридическими лицами, которые позволили российскому миллиардеру Алишеру Усманову скрыть свое огромное состояние.

Об этом пишет The Guardian.

"Когда президент Никос Христодулидис пообещал продолжить преследование юридических и аудиторских фирм, которые помогали олигарху, Вашингтон обнародовал документы, которые являются своеобразным инструментарием для облегчения этого процесса. Ожидается, что за ними последуют по меньшей мере два других досье", - пишет издание.

Раскрывая получение "пакета данных" во вторник, Христодулидис настаивал на том, что началась новая эра в стране-члене ЕС, давно известной как "Москва на Средиземном море" из-за ее финансовых связей с Россией - и репутации мягкого регулирования.

"Крайне важно, чтобы мы подошли к этому вопросу с должной серьезностью и сделали все возможное, чтобы не позволить никому очернить имя страны", - сказал он на ключевом экономическом форуме в Никосии, столице острова.

"И я уверен, что все, кто представляет нашу экономику, понимает и разделяет необходимость покончить с этим делом и перейти в новую эру", - добавил он.

"Христодулидис, который сменил Никоса Анастасиадиса на посту президента в феврале, с неожиданной настойчивостью говорил о необходимости бороться с нарушениями санкций, если Кипр хочет сохранить свою репутацию бизнес-центра.

В апреле более десятка кипрских граждан и юридических лиц попали под новый раунд санкций США и Великобритании после того, как были признаны "финансовыми посредниками" Усманова и Романа Абрамовича, близких соратников президента России Владимира Путина", - пишет газета.

По данным британского правительства, кипрские компании, в том числе известная юридическая фирма, помогали Усманову, который находится в санкционных списках Великобритании и США, управлять поместьем Саттон-Плейс в графстве Суррей в Англии.

Эти обвинения глубоко смутили новое правительство Кипра, а высокопоставленные источники сообщают о панике в секторе финансовых услуг, пишет The Guardian.

За последние недели сотни фирм поспешили дистанцироваться от россиян, попавших под санкции, на фоне сообщений в СМИ о том, что связанные с Кремлем компании также начали искать убежища от возможных ограничений на другом севере острова, контролируемом Турцией.

"Были подозрения, что Христодулидис является пророссийским.

Но он, похоже, доказывает, что его критики ошибаются. Наконец мы видим нового лидера, который пытается ребрендинговать Кипр как чистую и безопасную страну для инвесторов после десятилетия сомнительных финансовых сделок", - отметил в разговоре с изданием аналитик из Никосии Коста Константи.

Экономическая правда