Немецкие следователи обыскали стадион и штаб-квартиру ФК "Бавария" по делу Усманова

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Немецкие следователи федерального управления полиции провели несколько обысков на стадионе и в штаб-квартире футбольного клуба "Бавария" Мюнхен из-за дела об отмывании 500 млн евро против российского олигарха Алишера Усманова.

Об этом сообщает BILD.

Усманова подозревают в отмывании денег, которые, предположительно, были получены незаконным путем в период с 2017 по 2022 год. По версии следствия, подозреваемый в Европе избегал уплаты налогов - сумма, о которой идет речь, превышает 500 млн евро.

"Алишера Усманова и мюнхенскую "Баварию" связывает то, что российский миллиардер хорошо знаком с почетным президентом футбольного клуба Ули Хьонессом. Они познакомились на озере Тегернзее недалеко от Мюнхена - там Усманов любил отдыхать вплоть до 2022 года. В прошлом бизнесмена несколько раз видели на трибунах мюнхенского стадиона: он посещал главные матчи "Баварии" по VIP-билетам", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно были ли изъяты какие-то доказательства во время обысков. Также в следственных органах заверили издание, что не ведут расследование по поводу штрафов в отношении "Баварии".

Представители Алишера Усманова называют обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов "необоснованными".

Напомним:

В ходе расследования в отношении подозреваемого в отмывании денег российским олигархом Алишером Усмановым немецкие правоохранители обыскали отделения банка UBS во Франкфурте и Мюнхене.

Немецкая полиция проводит обыск в баварском имении одного из самых богатых российских олигархов Алишера Усманова.