Глава Киевского метро будет уволен после расследования Bihus info - Кличко
Виталий Кличко сообщил, что начальник Киевского метрополитена, Виктор Брагинский, который находится на должности почти 10 лет, будет уволен.
Об этом вечером 14 марта мэр Киева сообщил на своем канале в Telegram.
Причиной увольнения является расследование Bihus info, которое журналисты выпустили накануне.
"Злой вечер. С неприятными, скажем так, открытиями для меня
Вывод. Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение. А дальше фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus info, должны заниматься соответствующие органы. Правоохранительные", - отметил Виталий Кличко.
В своем расследовании Bihus info разоблачили многочисленные нарушения в декларировании имущества Брагинского.
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Экономическая правда.