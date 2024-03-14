Глава Киевского метро будет уволен после расследования Bihus info - Кличко

Виктор Брагинский Київська міська рада

Виталий Кличко сообщил, что начальник Киевского метрополитена, Виктор Брагинский, который находится на должности почти 10 лет, будет уволен.

Об этом вечером 14 марта мэр Киева сообщил на своем канале в Telegram.

Причиной увольнения является расследование Bihus info, которое журналисты выпустили накануне.

"Злой вечер. С неприятными, скажем так, открытиями для меня

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Вывод. Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение. А дальше фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus info, должны заниматься соответствующие органы. Правоохранительные", - отметил Виталий Кличко.

В своем расследовании Bihus info разоблачили многочисленные нарушения в декларировании имущества Брагинского.

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Экономическая правда.





