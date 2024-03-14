Владелец "Гулливера" Полищук выезжал за границу как волонтер и водитель грузовика – "Схемы"

Владелец киевского торгово-офисного центра "Гулливер" и сети "Эльдорадо" Виктор Полищук во время военного положения несколько раз выезжал за границу на основании документов с признаками подделки.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем" (Радио Свобода).

Отмечается, что Полищук подавался в систему "Шлях" как водитель-волонтер, но не привозил заявленную помощь, а иностранная компания, которая якобы должна была ее передать, заявила, что не делала этого и ее именем воспользовались без ведома организации.

"Также Полищук дважды выезжал за рулем грузовика, устраиваясь в штат фирмы-перевозчика на должность водителя, но оба раза грузов не привозил, а возвращался в Украину уже на своем пассажирском "Мерседесе", - говорится в расследовании.

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Полищук - бизнесмен призывного возраста, который накануне полномасштабного вторжения РФ занимал 36 место в списке самых богатых украинцев в рейтинге Forbes.

По данным журналистов "Схем", он выезжал за пределы Украины минимум пять раз: дважды - в 2022-м и 2023-м годах, а также в 2024-м.

Так, 10 августа 2022 года Полищук выехал в Польшу за рулем Mercedes-AMG G 63, вместе с ним границу пересекла жена Лилия Ризва, племянница жены экс-президента РФ, а ныне заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

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"Пограничники выпустили мужчину призывного возраста, потому что он был внесен в систему "Шлях" как водитель-волонтер, который должен был привезти из Румынии 700 аптечек, а также лекарства, средства гигиены, одежду, спальные мешки и продукты общим объемом на 12 тонн", - говорится в статье.

Отмечается, что в "Шлях" Полищука внесла Днепропетровская ОГА, по обращению местной общественной организации "Объединение защиты прав предпринимателей", которая ходатайствовала о "предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины в Румынию волонтеру-водителю Полищуку В.С. для получения гуманитарной помощи от румынской компании OSF Global Services".

Об этом расследователям сообщила сама Днепропетровская ОГА в ответ на запрос, предоставив копии всех документов, на основании которых и был разрешен выезд.

При этом возвращался Полищук за 16 дней также на пассажирском Mercedes-AMG G 63. "Грузоподъемности которого не хватило бы и на десятую часть заявленной гумпомощи. Заезжал он тоже из Польши, а не из Румынии", - говорится в расследовании.

Журналисты обратились к руководству румынской фирмы, письмо от которой стало основанием для разрешения Полищуку на выезд.

"Это письмо за подписью Алина Доробанту - директора румынского офиса крупной международной IТ-компании OSF Global Services было предоставлено Днепропетровской ОВА на двух языках - английском и украинском.

На запрос редакции Доробант сообщил, что их международная компания в другие периоды отправляла гуманитарные грузы в Украину, но никогда не сотрудничала ни с днепровской ОО, ни с Виктором Полищуком, и не отправляла через них заявленный в письме груз. Само письмо он назвал "подделкой", - говорится в материале.

Отмечается, что когда срок действия "волонтерского" разрешения истек, миллиардер устроился водителем грузовика в зарегистрированном в Черновицкой области ООО "Транс-Союс".

Водители перевозчиков обязаны пересекать границу исключительно на грузовом транспорте компании - Полищук действительно дважды выезжал за рулем грузового буса Mercedes Sprinter, но возвращался уже на легковом Mercedes-Benz AMG G63.

Руководитель "Транс-Союса" Юрий Ифтимийчук в комментарии расследователям подтвердил, что Полищук был устроен в его фирме как водитель грузовика, но не вспомнил, при каких обстоятельствах они об этом договорились.

"Был устроен. Был испытательный срок. Теперь тяжело найти нормального водителя. У меня было два водителя, которые выехали и не хотели возвращаться, бросили машину", - заявил он. По его словам, Полищук должен был перевозить посылки, но "не справился" с работой, поэтому вместе с другими водителями был уволен.

"Я уволил их всех, потому что они не делали работу, как должно быть. Я помню, что они не позабирали все посылки, все передачи", - сказал Ифтимийчук.

"Схемы" пытались получить комментарий Полищука, но он оставил без ответа все вопросы.

Напомним:

Структуры бизнесмена Виктора Полищука, который имеет родственные связи с руководством РФ, в течение всего 2022 года не возвращали долги госбанкам Украины, ссылаясь на финансовые трудности, и к ним не применили никаких штрафных санкций. В тот же период компании Полищука скупали элитные автомобили на десятки миллионов гривен, на которых передвигается сам бизнесмен, путешествуя за границу.

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Экономическая правда