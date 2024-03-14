AstraZeneca покупает французскую Amolyt Pharma за $1 миллиард для увеличения портфеля лекарств от редких заболеваний

Британско-шведский производитель лекарств AstraZeneca объявил, что приобретет компанию Amolyt Pharma, специализирующуюся на эндокринных заболеваниях, за 1,05 миллиарда долларов, чтобы увеличить свой портфель лекарств от редких заболеваний.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Amolyt, поддерживаемая инвесторами, включая датского фармгиганта лекарств Novo Nordisk и EQT Life Sciences, сейчас находится на поздней стадии разработки препарата для лечения гипопаратиреоза под названием энебопаратид.

Ожидается, что соглашение, которое включает авансовый платеж в размере 800 миллионов долларов и дополнительный платеж в размере 250 миллионов долларов будет закрыта до третьего квартала 2024 года после получения разрешений регуляторов.

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Результаты третьей фазы испытаний энебопаратида ожидаются в следующем году с возможным последующим запуском, сообщил в интервью Reuters генеральный директор Alexion Марк Дюнуайе, добавив, что терапия имеет потенциал блокбастера, то есть может генерировать более 1 млрд долларов годового дохода от продаж.

В прошлом году Alexion заключила соглашение о покупке американского производителя лекарств Pfizer, что открывает новую вкладку в портфолио генной терапии редких заболеваний на ранних стадиях за сумму до 1 миллиарда долларов плюс роялти от продаж. В 2022 году компания также приобрела фирму LogicBio Therapeutics, занимающуюся производством геномных лекарств.

"За почти десятилетие, с тех пор как AstraZeneca отбилась от поглощения своего американского конкурента Pfizer, ее генеральный директор Паскаль Сорио восстановил англо-шведский фармацевтический конвейер, который включает 13 лекарственных средств-блокбастеров", - пишет агентство.

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В прошлом месяце Сорио заявил, что для AstraZeneca наступило "удачное время" для заключения сделок после ряда приобретений, включая лицензионное соглашение в конце прошлого года, которое позволило компании выйти на быстрорастущий рынок лекарств против ожирения.

Экономическая правда