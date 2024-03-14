Владелец "Гулливера" Полищук обзавелся элитным автопарком, пока не выплачивал долги госбанкам – "Схемы"

фото: схемы

Структуры бизнесмена Виктора Полищука, который имеет родственные связи с руководством РФ, в течение всего 2022 года не возвращали долги госбанкам Украины, ссылаясь на финансовые трудности, и к ним не применили никаких штрафных санкций. В тот же период компании Полищука скупали элитные автомобили на десятки миллионов гривен, на которых передвигается сам бизнесмен, путешествуя за границу.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем" (Радио Свобода).

Отмечается, что Виктор Полищук - владелец торгово-офисного центра "Гулливер" в Киеве - задолжал государственным "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку" около 14 миллиардов гривен, которые должен вернуть до 2044 года - по условиям реструктуризации этого долга на льготных для заемщика условиях.

"Но из-за полной остановки выплат в первый год полномасштабного вторжения, государственные банки уже недополучили от его структур около 500 миллионов гривен.

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При этом, "Схемы" обратили внимание, что сам Виктор Полищук продолжает обзаводиться элитным автопарком. Он передвигается на элитном Rolls-Royce стоимостью около 10 миллионов гривен, который по сообщению ГБР в 2022 году пытались незаконно переправить за границу", - говорится в материале.

Этот Rolls-Royce зарегистрирован на компанию "Карпе ренталс", на балансе которой есть всего 36 автомобилей, преимущественно премиум и бизнес-класса. Расследователи выяснили, что эта компания записана на двоюродную сестру бизнесмена.

Этот Rolls-Royce зарегистрирован на компанию "Карпе ренталс", на балансе которой есть всего 36 автомобилей, преимущественно премиум и бизнес-класса. Расследователи выяснили, что эта компания записана на двоюродную сестру бизнесмена - 59-летнюю Екатерину Кузьменко из села Перегоновка на Кировоградщине, откуда родом сам бизнесмен. Компания прописана в "Гулливере" в центре Киева.

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"Схемы" также обнаружили, что эта фирма тратила десятки миллионов гривен на покупку элитных авто, в то время как владелец "Гулливера" не платил по долгам перед государственными банками.

От источников в налоговой расследователи получили финансово-хозяйственную отчетность "Карпе ренталс".

"В 2022 году она приобрела три новых Mercedes-AMG G 63 2022 года выпуска - за семь миллионов гривен каждый, бус Volkswagen Multivan за 2 миллиона гривен, Skoda Kodiaq за почти полтора миллиона. Еще три десятка авто компания скупала примерно в тот период, когда правоохранители из Бюро экономической безопасности заподозрили "Гулливер" в выводе денег из фирмы по фиктивным договорам для сокрытия своих доходов от государства", - говорится в расследовании.

В расследовании также говорится, что сейчас стоимость всего автопарка "Карпе ренталс" можно оценить примерно в 3 миллиона долларов (более ста миллионов гривен).

Согласно документам, которые имеют расследователи, некоторыми автомобилями из автопарка "Карпе ренталс" пользовался лично Виктор Полищук для путешествий за границу во время военного положения.

При этом сам Полищук не ответил на просьбу "Схем" прокомментировать, не является ли покупка элитных авто на фирму, записанную на его 59-летнюю сестру, способом сокрытия реальных доходов в условиях большой задолженности перед государством.

Расследователи напоминают, что пик развития бизнеса Полищука пришелся на времена президентства Виктора Януковича - его называли одним из "кошельков" так называемой "Семьи". Именно тогда он приобрел крупные активы в сфере финансов, розничной торговли и недвижимости.

Позже появилась информация о родственных связях его жены - Лилии Ризвой с Кремлем. Оказалось, что она является племянницей жены Дмитрия Медведева.

По данным "Схем", по состоянию на начало 2024 года, владелец "Гулливера" Полищук задолжал "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку", за деньги которых торгово-развлекательный центр строился, около 14 миллиардов гривен.

При этом владелец "Гулливера" во время большой войны на почти целый год остановил возврат долга.

"Ежемесячные выплаты возобновились только в 2023 году и не в полном объеме. На начало 2024 года просрочка по телу кредита и процентам составляла около 500 млн грн из общих 14 млрд грн", - говорится в расследовании.

При этом согласно кредитным договорам, Виктор Полищук лично поручился вернуть госбанкам не менее 207 миллионов долларов в случае, если компания-заемщик нарушит свои обязательства перед "Ощадбанком" и "Укрэксимбанком".

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Экономическая правда