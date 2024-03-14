Власник "Гуліверу" Поліщук виїжджав за кордон як волонтер і водій вантажівки – "Схеми"

Власник київського торговельно-офісного центру "Гулівер" та мережі "Ельдорадо" Віктор Поліщук під час воєнного стану декілька разів виїжджав за кордон на підставі документів із ознаками підробки.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Схем" (Радіо Свобода).

Зазначається, що Поліщук подавався в систему "Шлях" як водій-волонтер, але не привозив заявлену допомогу, а іноземна компанія, яка нібито мала її передати, заявила, що не робила цього і її ім’ям скористались без відома організації.

"Також Поліщук двічі виїжджав за кермом вантажівки, влаштовуючись у штат фірми-перевізника на посаду водія, але обидва рази вантажів не привозив, а повертався в Україну вже на своєму пасажирському "Мерседесі", - йдеться у розслідуванні.

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Поліщук - бізнесмен призовного віку, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ посідав 36 місце у списку найзаможніших українців у рейтингу Forbes.

За даними журналістів "Схем", він виїжджав за межі України щонайменше п'ять разів: двічі - у 2022-му та 2023-му роках, а також у 2024-му.

Так, 10 серпня 2022 року Поліщук виїхав в Польщу за кермом Mercedes-AMG G 63, разом із ним кордон перетнула дружина Лілія Різва, племінниця дружини експрезидента РФ, а нині заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

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"Прикордонники випустили чоловіка призовного віку, бо він був внесений у систему "Шлях" як водій-волонтер, який мав привезти з Румунії 700 аптечок, а також ліки, засоби гігієни, одяг, спальні мішки та продукти загальним обсягом на 12 тонн", - йдеться у статті.

Зазначається, що у "Шлях" Поліщука внесла Дніпропетровська ОВА, за зверненням місцевої громадської організації "Обʼєднання захисту прав підприємців", яка клопотала про "надання дозволу на виїзд за межі України до Румунії волонтеру-водію Поліщуку В.С. для отримання гуманітарної допомоги від румунської компанії OSF Global Services".

Про це розслідувачам повідомила сама Дніпропетровська ОВА у відповідь на запит, надавши копії усіх документів, на підставі яких і був дозволений виїзд.

При цьому повертався Поліщук за 16 днів також на пасажирському Mercedes-AMG G 63. "Вантажопідйомності якого не вистачило б і на десяту частину заявленої гумдопомоги. Заїжджав він теж із Польщі, а не з Румунії", - йдеться у розслідуванні.

Журналісти звернулись до керівництва румунської фірми, лист від якої став підставою для дозволу Поліщуку на виїзд.

"Цей лист за підписом Аліна Доробанту - директора румунського офісу великої міжнародної ІТ-компанії OSF Global Services був наданий Дніпропетровській ОВА двома мовами - англійською та українською.

На запит редакції Доробанту повідомив, що їхня міжнародна компанія в інші періоди відправляла гуманітарні вантажі в Україну, але ніколи не співпрацювала ані з дніпровською ГО, ані з Віктором Поліщуком, та не відправляла через них заявлений в листі вантаж. Сам лист він назвав "підробкою", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що коли термін дії "волонтерського" дозволу сплинув, мільярдер влаштувався водієм вантажівки у зареєстрованому в Чернівецькій області ТОВ "Транс-Союс".

Водії перевізників зобов'язані перетинати кордон винятково на вантажному транспорті компанії - Поліщук справді двічі виїжджав за кермом вантажного буса Mercedes Sprinter, але повертався уже на легковому Mercedes-Benz AMG G63.

Керівник "Транс-Союсу" Юрій Іфтимійчук у коментарі розслідувачам підтвердив, що Поліщук був влаштований в його фірмі як водій вантажівки, але не пригадав, за яких обставин вони про це домовились.

"Був влаштований. Був випробувальний строк. Тепер тяжко знайти нормального водія. В мене було два водії, які виїхали і не хотіли повертатися, кинули машину", - заявив він. За його словами, Поліщук повинен був перевозити посилки, але "не впорався" з роботою, тому разом з іншими водіями був звільнений.

"Я звільнив їх всіх, тому що вони не робили роботу, як має бути. Я памʼятаю, що вони не позабирали всі посилки, всі передачі", - сказав Іфтимійчук.

"Схеми" намагалися отримати коментар Поліщука, але він залишив без відповіді усі запитання.

Нагадаємо:

Структури бізнесмена Віктора Поліщука, котрий має родинні зв'язки з керівництвом РФ, протягом усього 2022 року не повертали борги держбанкам України, посилаючись на фінансові труднощі, і до них не застосували жодних штрафних санкцій. У той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень, на яких пересувається сам бізнесмен, подорожуючи за кордон.

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Економічна правда