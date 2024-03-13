В Рязани на нефтеперерабатывающем заводе прогремели взрывы и возник пожар
Среда, 13 марта 2024, 09:00 -
Утром 13 марта в российской Рязани раздалось три взрывы. Впоследствии в сети появилось видео пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе.
Источник: Telegram-каналы "Крымский ветер", "Baza", "Astra"
Детали: Площадь пожара на рязанском нефтезаводе - 100 квадратных метров.
По словам источников Baza, горит установка блока теплообменника. На место выехали пожарные.
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Официальных данных российских властей пока что нет.
Дополнено: После взрывов и пожара на нефтеперерабатывающем заводе местные жители заметили новые беспилотники над Рязанью.
В то же время, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram сообщил, что в Шебекинском городском округе из-за ночной атаки беспилотников без электроснабжения осталось 45 тысяч человек.
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