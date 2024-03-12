В Эстонии начинают наказывать за авто с номерами РФ: грозит штраф 400 евро

Эстония требует от владельцев автомобилей с российскими номерами перерегистрировать транспортное средство не позднее среды, 13 марта, иначе им грозит штраф в размере до 400 евро.

Об этом сообщает эстонский общественный вещатель ERR.

Требование перерегистрации является следствием запрета на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерами, который вступил в силу 13 сентября прошлого года с шестимесячным переходным периодом.

"Сотрудники полиции будут следить за автомобилями с российскими номерами во время проверок дорожного движения, а отказ от перерегистрации является правонарушением, которое наказывается штрафом до 100 штрафных единиц или 400 евро", - заявил представитель Департамента полиции и погранохраны Андрес Кирсинг.

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Он пояснил, что отсутствие регистрации является нарушением статьи 203 Закона о дорожном движении, которая касается управления транспортным средством или внедорожником, который не зарегистрирован или не перерегистрирован.

Согласно данным Департамента транспорта, в прошлом году в дорожном реестре Эстонии впервые было зарегистрировано 83 транспортных средства российского происхождения. За первые два месяца этого года в Эстонии было зарегистрировано еще 13 транспортных средств с российскими номерами.

Наибольшее количество перерегистраций - 14 - произошло в июне, тогда как в январе в Эстонии было зарегистрировано 12 транспортных средств из России, а в феврале и мае - по 10. В июле и августе в Эстонии было зарегистрировано всего пять автомобилей российского происхождения.

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Наибольшее количество зарегистрированных в прошлом году российских транспортных средств - восемь - были автомобилями, изготовленными в 2014 и 2015 годах, три - 2023 года выпуска, но было также десять автомобилей, изготовленных до 1981 года.

Среди марок автомобилей было десять Mercedes-Benz, семь BMW, по пять Volvo и ВАЗ, по четыре Ford и ГАЗ.

Напомним:

Автомобили с российскими регистрационными номерами должны быть вывезены из Финляндии до 16 марта.

Экономическая правда