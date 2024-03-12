Alstom продал свои 20% в российском "Трансмашхолдинге" местным акционерам

Крупный французский машиностроительный концерн Alstom продал весь свой пакет в российском "Трансмашхолдинге" (20%) местным акционерам.

Об этом пишет The Bell со ссылкой на гендиректора и совладельца холдинга Кирилла Липу.

Отмечается, что владельцами пакета стали российские акционеры. Сумма сделки не разглашается.

Но к ней применили скидку за выход: сделка была осуществлена "за половину от объективной стоимости", пишет РБК.

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Сообщается, что в марте-апреле "Трансмашхолдинг" (ТМХ) перерегистрируют из Кипра в российскую юрисдикцию - вероятно, в один из внутренних офшоров.

ТМХ - крупнейший в России холдинг транспортного машиностроения. На данный момент информация о его владельцах закрыта, ранее бенефициарами считались совладельцы УГМК Искандар Махмудов и Андрей Бокарев, а также Дмитрий Комиссаров и Кирилл Липа. Комиссаров и Липа - контролирующие акционеры, сообщал ТМХ еще при объединении с "ЛокоТех-Сервисом" в 2018 году.

ТМХ известна прежде всего производством подвижного состава - локомотивов, электричек и метропоездов. Из-за связей с ВПК (судовые дизели) компания находится под санкциями США.

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Оценить сумму нынешней сделки позволяет списание доли Alstom в 2022 году - 441 млн евро, добавляет The Bell.

Напомним:

Сообщалось, что французская машиностроительная компания Alstom планировала до конца 2023 года продать свою долю в 20% в в российском производителе вагонов "Трансмашхолдинга" (ТМХ).

Экономическая правда