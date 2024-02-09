США объявили о новом этапе санкций против российских бриллиантов

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 8 февраля объявило о введении санкций против дополнительных категорий российских бриллиантов в соответствии с решением стран "Группы семи".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Одно решение OFAC запрещает импорт непромышленных бриллиантов, добытых в России, независимо от того, были ли они обработаны в третьей стране. Решение начнет действовать с 1 марта для определенных категорий бриллиантов, а с 1 сентября будет распространено и на дополнительные категории.

Своим вторым решением Минфин США запрещает импорт ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных бриллиантов, происходящих из России или ввозимых из России, с 1 марта 2024 года.

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"Эти запреты направлены на выполнение обязательств G7 от декабря 2023 года по введению поэтапных ограничений на импорт бриллиантов, добытых в России", – добавили в ведомстве и пообещали опубликовать дополнительные инструкции по этим решениям.

Первые ограничения на российские бриллианты ввел в декабре 2023 года президент США Джо Байден своим указом.

Напомним, государства "Группы семи" по итогам виртуального саммита 6 декабря объявили о намерениях ввести ограничения на бриллианты российского производства.

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До 1 сентября 2024-го страны "Группы семи", которые являются основными импортерами необработанных бриллиантов, создадут механизм проверки и сертификации необработанных алмазов и будут консультироваться в этом вопросе со странами-производителями и партерами, добавили лидеры.

Европейская правда