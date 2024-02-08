Китай впервые за 20 лет потерял лидерство в импорте товаров в США

getty images

Впервые за более чем два десятилетия Китай уступил Мексике первенство в импорте товаров в Соединенные Штаты за 2023 год.

Об этом сообщает ABC News.

Согласно данным опубликованным министерством торговли США стоимость товаров, импортируемых Вашингтоном из Мексики, выросла почти на 5% с 2022 по 2023 год, до более чем 475 млрд долларов. В то же время стоимость китайского импорта упала на 20% до 427 млрд долларов.

Последний раз мексиканские товары, импортируемые США, превышали стоимость китайского импорта в 2002 году.

Реклама:

Экономические отношения между Соединенными Штатами и Китаем серьезно ухудшились в последние годы, поскольку Пекин вел агрессивную торговую борьбу и делал зловещие военные жесты на Дальнем Востоке.

В качестве альтернативы офшорингу производства в Китай, которым американские корпорации уже давно занимаются, администрация Байдена призвала компании искать поставщиков в странах-союзниках или возвращать производство в Соединенные Штаты.

Нарушения цепочек поставок, связанные с пандемией COVID-19, также заставили американские компании искать поставщиков ближе к Соединенным Штатам.

Реклама:

Мексика оказалась среди бенефициаров растущего ухода от зависимости от китайских заводов. Некоторые китайские производители открыли заводы в Мексике, чтобы воспользоваться преимуществами 3-летнего торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой, которое позволяет беспошлинно торговать в Северной Америке многими товарами.

Кроме того, некоторые отрасли - особенно автопроизводители - создали заводы по обе стороны границы, которые зависят друг от друга в плане стабильных поставок запчастей.

В целом наибольшее падение китайского импорта произошло в компьютерах и электронике, а также химикатах и фармацевтике - во всех политически чувствительных категориях.

В общем, дефицит США в торговле товарами с остальным миром - разрыв между стоимостью того, что США продают, и тем, что они покупают за рубежом - в прошлом году сократился на 10% до 1,06 триллиона долларов.

Экономическая правда.