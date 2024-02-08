Финляндия продлила закрытие границы с Россией еще на два месяца

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Правительство Финляндии решило, что пункты пропуска между Финляндией и Россией будут закрыты еще на два месяца, до 14 апреля.

Об этом сообщает финское издание Yle.

Решение правительства Финляндии означает, что граница будет закрыта в течение двух месяцев. Раньше её закрывали ежемесячно. Согласно предварительным решениям, граница должна была открыться в это воскресенье.

Закрытие границы объясняется тем, что Россия использует мигрантов, чтобы оказывать давление на Финляндию.

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Напомним:

В ноябре 2023 года из-за наплыва мигрантов со стороны России власти Финляндии постепенно начали закрывать пункты пропуска на границе.

В конце ноября Финляндия решила временно закрыть последний действующий пункт пропуска на границе с Россией. Причиной этого решения стала попытка России оказать влияние на Финляндию.

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Экономическая правда