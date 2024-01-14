В Финляндии русскоязычные митинговали за закрытие границы с Россией

В Хельсинки в субботу 13 января состоялся митинг русскоязычных в поддержку закрытия границ с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает финский телерадиовещатель Yle.

Акцию провела группа "Нет рашизму в Финляндии", которая состоит из русских и русскоязычных, которые живут в Финляндии, и поддерживают действия финского правительства по закрытию границы с Россией.

По словам организаторов, закрытие границ необходимо, чтобы Финляндия продолжала оставаться безопасной для всех.

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В акции, состоявшейся у здания парламента в Хельсинки, приняли участие около 20 человек.

Один из организаторов акции Илья Канатуш заявил, что их группа сформировалась в противовес тем русским, которые митингуют за открытие границ и стали во время своих протестов выступать от имени всех русскоязычных жителей Финляндии.

"Лично мне это показалось не совсем корректным, поскольку нет у русскоязычных какого-то единого представительства. Более того, это очень разнородный слой населения, и взгляды на ситуацию среди этих людей разные", – сказал он.

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По словам Канатуша, акция является, в частности, ответной реакцией на требования со стороны финляндских русских открыть границу.

В пятницу правительство Финляндии в очередной раз продлило срок закрытия всех КПП на границе с Россией до 11 февраля. Граница была закрыта в связи с тем, что российские пограничники начали беспрепятственно выпускать искателей убежища.

В Финляндии возникли опасения, что РФ собирается повторить сценарий миграционного давления на страну по примеру режима Лукашенко в 2021 году.

Подробно о том, как Россия искусственно создает миграционный кризис на границе Финляндии, читайте в статье "Финляндия держит оборону".

Европейская правда