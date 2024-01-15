Финляндия планирует ограничить сделки с недвижимостью: беспокойство вызывают россияне

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о намерении ограничить сделки с недвижимостью в республике для лиц не из стран ЕС.

Об этом он заявил изданию Uutissuomalainen.

"Финляндия намерена ужесточить условия выдачи разрешений на сделки с недвижимостью лицами и компаниями извне пределов Евросоюза и Европейской экономической зоны в целом. Идет поиск юридического обоснования этого решения, которое будет приниматься уже весной", - сказал он.

По словам Хяккянена, ограничения будут означать, например, что в будущем будет более строго контролироваться сдача недвижимости в аренду и будет исследована предыстория уже проданных объектов.

Реклама:

Также, теперь все покупатели недвижимости, не входящие в Европейский Союз (ЕС) или не входящие в Европейскую экономическую зону, должны получить разрешение на покупку от Министерства обороны.

В то же время советник министра в Министерстве обороны Ану Саллинен в комментариях финским СМИ акцентировал внимание исключительно на сделках с недвижимостью, которые осуществляют граждане России.

Как сообщает издание Yle, покупка недвижимости россиянами выросла на 64 процента в 2022 году по сравнению с предыдущим годом, несмотря на различные ограничения, направленные против россиян.

Реклама:

Россияне совершили 298 сделок с недвижимостью в 2022 году, тогда как в 2021 году их было 182.

Последний раз подобный уровень таких операций с недвижимостью наблюдался в Финляндии в 2014 году, когда гражданам России было продано 287 объектов недвижимости.