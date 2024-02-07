Нефть дорожает на более низком, чем ожидалось, росте запасов в США

reuters

Цены на нефть растут третий день подряд после того, как отраслевые данные показали, что запасы нефти в США выросли меньше, чем ожидалось, а снижение прогноза роста добычи в США ослабило опасения по поводу потенциального избытка предложения.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 10 центов до 78,69 долларов за баррель по состоянию на 07:28 по Гринвичу.

Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 13 центов, до 73,44 долл.

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Данные Американского института нефти показали, что запасы нефти в США выросли на 670 тыс баррелей за неделю до 2 февраля, что значительно ниже прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters, о росте на 1,9 миллиона баррелей.

Во вторник Управление энергетической информации США (EIA) снизило прогноз роста внутренней добычи нефти на 2024 год на 120 тыс баррелей в сутки, до 170 тыс баррелей, что значительно ниже прошлогоднего роста добычи на 1,02 млн баррелей в день.

EIA также прогнозирует, что добыча в США не превысит рекорд декабря 2023 года - более 13,3 млн баррелей в сутки - до февраля 2025 года.

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Этот прогноз усиливает аргументы в пользу того, что рынок нефти будет сбалансированным в 2024 году, отмечают аналитики Haitong Futures.

Тем временем американские, катарские и египетские посредники подготовили дипломатический толчок для преодоления разногласий между Израилем и ХАМАС по плану прекращения огня в Газе после того, как группировка ответила на предложение о длительной паузе в боевых действиях и освобождении заложников.

Трейдеры также следят за ситуацией на Ближнем Востоке, особенно за нападениями боевиков-хуситов, которых поддерживает Иран, на суда в Красном море, что нарушило движение через Суэцкий канал.

Экономическая правда