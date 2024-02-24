Французские фермеры-протестующие штурмовали ярмарку в Париже

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Фермеры, протестующие против политики президента Эмануэля Макрона, ворвались на парижскую сельскохозяйственную ярмарку перед ее открытием.

Об этом сообщает Reuters.

Парижская фермерская выставка это главное сельскохозяйственное событие во Франции, которая в течение девяти дней привлекает около 600 тыс посетителей.

Она должна была открыться в 10 утра по Киевскому времени. Двери все еще были закрыты в 10:38 из-за штурма разъяренных фермеров.

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Протестующие выражают гнев из-за расходов, бюрократии и "зеленых" правил, требуя на фоне этого отставки президента Макрона.

"Это наш дом!", - кричали они, когда шеренги французских силовиков пытались сдержать демонстрацию. Произошло несколько столкновений с демонстрантами, и полиция арестовала по крайней мере одного из них, сообщил очевидец Reuters.

В знак напряженности в отношениях между французскими фермерами и правительством Макрон отменил дебаты, которые он хотел провести на ярмарке в субботу с фермерами, переработчиками и розничными торговцами, после того, как фермерские профсоюзы заявили, что не будут в них участвовать.

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Французские фермеры, на одном уровне с другими фермерами ЕС, в том числе протестуют против конкуренции с более дешевыми украинскими сельскохозяйственными продуктами.

Напомним:

23 февраля 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль на границе с Польшей предложил "план взаимопонимания", который должен решить проблему с польскими фермерами.