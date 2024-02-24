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Французские фермеры-протестующие штурмовали ярмарку в Париже

Суббота, 24 февраля 2024, 11:56 - Экономическая правда
 
Getty images

Фермеры, протестующие против политики президента Эмануэля Макрона, ворвались на парижскую сельскохозяйственную ярмарку перед ее открытием.

Об этом сообщает Reuters.

Парижская фермерская выставка это главное сельскохозяйственное событие во Франции, которая в течение девяти дней привлекает около 600 тыс посетителей.

Она должна была открыться в 10 утра по Киевскому времени. Двери все еще были закрыты в 10:38 из-за штурма разъяренных фермеров.

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Протестующие выражают гнев из-за расходов, бюрократии и "зеленых" правил, требуя на фоне этого отставки президента Макрона.

"Это наш дом!", - кричали они, когда шеренги французских силовиков пытались сдержать демонстрацию. Произошло несколько столкновений с демонстрантами, и полиция арестовала по крайней мере одного из них, сообщил очевидец Reuters.

В знак напряженности в отношениях между французскими фермерами и правительством Макрон отменил дебаты, которые он хотел провести на ярмарке в субботу с фермерами, переработчиками и розничными торговцами, после того, как фермерские профсоюзы заявили, что не будут в них участвовать.

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Французские фермеры, на одном уровне с другими фермерами ЕС, в том числе протестуют против конкуренции с более дешевыми украинскими сельскохозяйственными продуктами.

Напомним:

23 февраля 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль на границе с Польшей предложил "план взаимопонимания", который должен решить проблему с польскими фермерами.

Франция агросектор
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