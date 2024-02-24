Французские фермеры-протестующие штурмовали ярмарку в Париже
Фермеры, протестующие против политики президента Эмануэля Макрона, ворвались на парижскую сельскохозяйственную ярмарку перед ее открытием.
Об этом сообщает Reuters.
Парижская фермерская выставка это главное сельскохозяйственное событие во Франции, которая в течение девяти дней привлекает около 600 тыс посетителей.
Она должна была открыться в 10 утра по Киевскому времени. Двери все еще были закрыты в 10:38 из-за штурма разъяренных фермеров.
Протестующие выражают гнев из-за расходов, бюрократии и "зеленых" правил, требуя на фоне этого отставки президента Макрона.
"Это наш дом!", - кричали они, когда шеренги французских силовиков пытались сдержать демонстрацию. Произошло несколько столкновений с демонстрантами, и полиция арестовала по крайней мере одного из них, сообщил очевидец Reuters.
В знак напряженности в отношениях между французскими фермерами и правительством Макрон отменил дебаты, которые он хотел провести на ярмарке в субботу с фермерами, переработчиками и розничными торговцами, после того, как фермерские профсоюзы заявили, что не будут в них участвовать.
Французские фермеры, на одном уровне с другими фермерами ЕС, в том числе протестуют против конкуренции с более дешевыми украинскими сельскохозяйственными продуктами.
Напомним:
23 февраля 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль на границе с Польшей предложил "план взаимопонимания", который должен решить проблему с польскими фермерами.