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Ассоциации и ветераны проведут Конгресс Ветеранских и бизнес-сообществ

Среда, 28 февраля 2024, 20:02 - Экономическая правда

1 марта состоится объединенный Конгресс Ветеранских и бизнес-сообществ.

Об этом сообщили Ассоциация предпринимателей ветеранов Коалиции бизнес-сообществ за модернизацию Украины

"На фоне негативных сценариев, которые разворачиваются в мире и в Украине, важна консолидация прогрессивных сил в обществе. Гражданское общество уже неоднократно доказывало, что имеет силу и способность спасать страну. Патриотическая, прогрессивная и проактивная часть общества - ветераны и предприниматели - должны сформировать общий взгляд на ситуацию и пути усиления устойчивости страны в это время", - отметили организаторы.

Конгресс посвящен согласованию Общего голоса ветеранских сообществ и бизнеса. 

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Его целью является согласование единой позиции, которая должна быть донесена власти относительно государственных политик, в частности в сфере развития ОПК, ветеранских политик, экономической устойчивости и свободы, усиления обороноспособности и Плана восстановления и модернизации Украины.

Конгресс будет проведен в динамичном формате с обратной связью от участников. Место проведения и подробная программа, а также документы к обсуждению будут отправлены зарегистрированным участникам.

Результаты Конгресса - как Общий голос предпринимателей и ветеранов - будут представлены политической власти, гражданскому обществу и международным партнерам.

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Ожидаемыми результатами форума являются:

  1. Согласованные принципы формирования ветеранских политик
  2. Согласованные решения по содружеству бизнеса и ветеранских объединений по развитию ветеранского бизнеса и созданию условий для работы ветеранов в частном секторе
  3. Согласованные решения по вопросам развития ОПК, бронирования персонала и другие насущные вопросы
  4. Согласованные решения по государственным экономическим политикам.

Регистрация для участников ветеранских и бизнес-сообществ: https://forms.gle/kiuiD3ZfhXCwhYyG8 

Регистрация для СМИ: https://forms.gle/qgvDzF8qYLVvk2oY7

бизнес
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