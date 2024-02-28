Начисление кэшбека по программе "Покупай украинское" будет подобным "еПоддержки"

Начисление кэшбека по программе "Покупай украинское" может быть подобен услуге "еПоддержка", когда украинцы получали средства на виртуальную карту в банке.

Об этом пишет Forbes.

По словам советника главы ОП Дарьи Заривной, предварительно механизм будет похож на тот, который был с картой "еПоддержка", то есть это может быть виртуальная карта в банке. Потратить средства можно будет исключительно на товары, произведенные в Украине, добавляет собеседник в правительстве.

Кроме того, главным вопросом реализации программы является привлечение под нее соответствующего финансирования. Поскольку бюджетных средств уже сейчас не хватает на покрытие расходов на войну и социальные выплаты, одним из безболезненных для украинской экономики вариантов может стать привлечение международной помощи.

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Плохим вариантом может стать закрытие дополнительных потребностей госбюджета за счет печати денег, но это будет означать увеличение денежной массы, что ускорит инфляцию.

По словам старшего экономиста Центра экономической стратегии Юрия Гайдая, теоретически "кэшбек" действительно может увеличить налоговые поступления в бюджет, стимулировать импортозамещение и, соответственно, улучшить ситуацию с платежным балансом, уменьшить давление на гривну и золотовалютные резервы.

Также данная программа может стимулировать украинцев выбирать именно отечественные товары.

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В целом концепция включает несколько уровней: Первый - спрос со стороны государства через локализацию, второй - закупка украинских товаров международными донорами и третий - стимулирование коммерческого спроса.

Напомним:

В рамках новой государственной программы кэшбека "Покупай украинское", граждане Украины смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в Украине.

Правительство утвердило изображение торговой марки для товаров, произведенных в Украине - "Сделано в Украине", им бесплатно сможет пользоваться бизнес, общественные организации и госучреждения.