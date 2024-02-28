Асоціації та ветерани проведуть Конгрес Ветеранських і бізнес-спільнот

1 березня відбудеться об’єднаний Конгрес Ветеранських і бізнес-спільнот.

Про це повідомили Асоціація підприємців ветеранів Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України

"На фоні негативних сценаріїв, які розгортаються в світі і в Україні, важлива консолідація прогресивних сил у суспільстві. Громадянське суспільство вже неодноразово доводило, що має силу і спроможність рятувати країну. Патріотична, прогресивна і проактивна частина суспільства – ветерани і підприємці – мають сформувати спільний погляд на ситуацію і шляхи посилення стійкості країни в цей час", - зазначили організатори.

Конгрес присвячений узгодженню Спільного голосу ветеранських спільнот та бізнесу.

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Його метою є погодження єдиної позиції, яка має бути донесена владі щодо державних політик, зокрема в сфері розбудови ОПК, ветеранських політик, економічної стійкості і свободи, посилення обороноздатності та Плану відбудови та модернізації України.

Конгрес буде проведений у динамічному форматі зі зворотнім зв’язком від учасників. Місце проведення й детальна програма, а також документи до обговорення будуть надіслані зареєстрованим учасникам.

Результати Конгресу — як Спільний голос підприємців та ветеранів — будуть представлені політичній владі, громадянському суспільству і міжнародним партнерам.

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Очікуваними результатами форуму є:

Узгоджені принципи формування ветеранських політик Узгоджені рішення щодо співдії бізнесу і ветеранських об'єднань щодо розвитку ветеранського бізнесу і створення умов для роботи ветеранів в приватному секторі Узгоджені рішення щодо питань розвитку ОПК, бронювання персоналу та інші нагальні питання Узгоджені рішення щодо державних економічних політик.

Реєстрація для учасників ветеранських і бізнес-спільнот: https://forms.gle/kiuiD3ZfhXCwhYyG8

Реєстрація для ЗМІ: https://forms.gle/qgvDzF8qYLVvk2oY7