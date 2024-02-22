США обвиняют Курченко в уклонении от санкций

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США обвиняют подсанкционного олигарха Сергея Курченко в многолетней схеме нарушения и уклонения от санкций, введенных Соединенными Штатами.

Об этом говорится в заявлении Минюста США.

"Жюри присяжных Федерального окружного суда Среднего округа Флориды вернуло обвинительный акт по обвинению подсанкционного пророссийского украинского олигарха Сергея Курченко, в многолетней схеме нарушения и уклонения от санкций США путем получения средств от американских лиц и ведения бизнеса с ними на сумму около 330 миллионов долларов", - говорится в заявлении.

Курченко обвиняется в нарушении IEEPA (Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях) и санкций США в отношении России "в связи с многолетней схемой ведения бизнеса в США в нарушение американских санкций".

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В Минюсте напомнили, что Курченко, который живет в Москве, попал под санкции США в 2015 году "за его роль в незаконном присвоении государственных активов Украины или экономически значимого субъекта хозяйствования в Украине".

Подчеркивается, что в период с июля 2017 года до февраля 2022 года Курченко и другие лица использовали сеть подставных компаний, которые принадлежали Курченко и контролировались им, для продажи металлопродукции, в частности чугуна, катанки и стальных заготовок, физическим и юридическим лицам в США.

Металлопродукция включала изделия, произведенные на заводах на Донбассе, которые находились в собственности и под контролем Курченко. "Курченко совершил отмывание денег путем перевода средств в США и из США", - говорится в заявлении.

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Там также отмечается, что "для содействия незаконным операциям" Курченко встречался с американскими покупателями в Москве для проведения переговоров об операциях по металлу "между предприятиями, которые он контролировал, и американскими лицами".

"Курченко намеренно участвовал в операциях по продаже и отгрузке продукции на сумму более 330 миллионов долларов США физическим и юридическим лицам в США", - говорится в заявлении.

Курченко обвиняется в сговоре с целью нарушения IEEPA и санкций США против России, что предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, а также в сговоре с целью отмывания денег, что также предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, добавили в Минюсте США.

Расследованием дела, в частности, занимаются отделение ФБР в Тампе и отдел по борьбе с международной коррупцией в Вашингтоне, а также Таможенная и пограничная служба США.

Напомним:

Министерство юстиции США 22 февраля объявило о ряде уголовных и гражданских мер, направленных против подсанкционных российских олигархов и других лиц, обвиняемых в поддержке Кремля и его военных.

Экономическая правда