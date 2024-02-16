Пашинский: Кстати, меня посадят

Сергей Пашинский фото: ЭП

Фигурант дела "нефтепродуктов Курченко", экс-нардеп Сергей Пашинский, комментируя обыски, заявил, что знал о том, что против него "готовятся провокации" спецслужбами РФ с целью дискредитации, чтобы заблокировать его работу по организации поставок боеприпасов.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Именно что 12 февраля будет обыск я не знал. Но мне с августа было доподлинно известно, что готовится целый ряд уголовных дел. Чтобы заблокировать мою работу как председателя ассоциации (Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) - ред.), человека, который, по словам и журналистов, и других должностных лиц организует поставки боеприпасов.

Два месяца назад я обращался к господину Малюку (глава СБУ - ЭП), и к господину Кривоносу (директор НАБУ - ЭП), и к Генпрокурору, где информировал, что против меня планируются провокации", - рассказал экс-нардеп.

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По его словам, у правоохранителей есть информация, что спецслужбы России с конца лета прошлого года начали спецоперацию против него через коррумпированные правоохранительные органы на территории Украины.

"Это информация, которая поступила в уполномоченные органы, а именно в Службу внешней разведки, ГУР. Триггером этого была статья в New York Times. После этого были возбуждены десятки уголовных дел.

...Мне доподлинно известно, что Служба внешней разведки получила такую информацию", - добавил он.

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"Я не юрист-криминалист. Мы почитали подозрение. Кстати, меня посадят. И это не избрание меры пресечения, потому что они знают, что я никуда не убегу. Но надо меня посадить, потому что стоит задача не установить истину, наказать виновных, а посадить Пашинского", - заявил экс-нардеп.

По словам Паишнского, россияне считают, что Украина будет производить или поставлять меньше оружия, если его арестуют - "мне это доподлинно известно".

На утверждение, что он - "серый кардинал" ВПК, экс-нардеп ответил:

"Пашинский председатель ассоциации. Вот список членов ассоциаций. Можете звонить директорам заводов спрашивать их отношение к Пашинскому. В ассоциации, кроме "Украинской бронетехники, есть тот же "Радионикс", "Укрспецсистемс", "ДеВиро". А это - вся наша линейка беспилотников.

Всегда, когда ко мне обращаются члены ассоциации, и если у меня есть возможность решить проблему, я ее решаю".

Также он ответил на цитату президента Зеленского 2019 года "Пашинский - это бандит или нет? Я даю вам 100%, 100 человек спросите 100 человек скажут - "да"".

"Мне грустно от этого утверждения. Конечно оно, я считаю, несправедливое. Но я прекрасно понимаю что президент пользовался той информацией, которую ему предоставляет его ближайшее окружение. Я не бандит. Меня оценит история, хотя не хочу этой фразы пафосной.

Меня оценят люди, которые со мной работают и я знаю их оценку. Мне этого достаточно, чтобы дальше эффективно функционировать", - сказал он.

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Экономическая правда