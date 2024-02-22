США звинувачують Курченка в ухилянні від санкцій

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США звинувачують підсанкційного олігарха Сергія Курченка у багаторічній схемі порушення та ухилення від санкцій, запроваджених Сполученими Штатами.

Про це йдеться у заяві Мін'юсту США.

"Журі присяжних Федерального окружного суду Середнього округу Флориди повернуло обвинувальний акт за звинуваченням підсанкційного проросійського українського олігарха Сергія Курченка, у багаторічній схемі порушення та ухилення від санкцій США шляхом отримання коштів від американських осіб та ведення бізнесу з ними на суму близько 330 мільйонів доларів", - йдеться у заяві.

Курченко звинувачується в порушенні IEEPA (Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження) та санкцій США щодо Росії "у зв'язку з багаторічною схемою ведення бізнесу в США в порушення американських санкцій".

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У Мін'юсті нагадали, що Курченко, який живе у Москві, потрапив під санкції США у 2015 році "за його роль у незаконному привласненні державних активів України або економічно значущого суб'єкта господарювання в Україні".

Підкреслюється, що у період з липня 2017 року до лютого 2022 року Курченко та інші особи використовували мережу підставних компаній, які належали Курченку та контролювалися ним, для продажу металопродукції, зокрема чавуну, катанки та сталевих заготовок, фізичним та юридичним особам у США.

Металопродукція включала вироби, вироблені на заводах на Донбасі, які перебували у власності та під контролем Курченка. "Курченко вчинив відмивання грошей шляхом переказу коштів у США та з США", - йдеться у заяві.

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Там також наголошується, що "для сприяння незаконним операціям" Курченко зустрічався з американськими покупцями в Москві для проведення переговорів про операції щодо металу "між підприємствами, які він контролював, і американськими особами".

"Курченко навмисно брав участь в операціях з продажу та відвантаження продукції на суму понад 330 мільйонів доларів США фізичним та юридичним особам у США", - йдеться у заяві.

Курченко звинувачується у змові з метою порушення IEEPA і санкцій США проти Росії, що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, а також у змові з метою відмивання грошей, що також передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, додали в Мін'юсті США.

Розслідуванням справи, зокрема, займаються відділення ФБР у Тампі та відділ по боротьбі з міжнародною корупцією у Вашингтоні, а також Митна та прикордонна служба США.

Нагадаємо:

Міністерство юстиції США 22 лютого оголосило про низку кримінальних і цивільних заходів, спрямованих проти підсанкційних російських олігархів та інших осіб, звинувачених у підтримці Кремля і його військових.

Економічна правда