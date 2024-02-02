В ЕС достигли соглашения по первому в мире обязательному регулированию ИИ

Заместители постоянных представителей государств-членов Европейского Союза в Брюсселе 2 февраля достигли соглашения по Акту об искусственном интеллекте, который станет первым механизмом обязательного регулирования этой сферы в мире.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Будущий Акт об искусственном интеллекте, согласно согласованному проекту, запретит или ограничит применение этой технологии в некоторых сферах, а также обяжет разработчиков придерживаться стандартов прозрачности и стресс-тестирования.

Евросоюз является первым, кто согласовал введение обязательных правил для технологий искусственного интеллекта. Решение заместителей послов государств-членов ЕС следует за предварительным согласием трех ключевых евроинститутов, о котором объявили в декабре.

Реклама:

Как отмечает Politico, дальнейшее согласование Акта об искусственном интеллекте встало перед сопротивлением крупнейших экономик ЕС – Германии и Франции, которые опасались из-за падения конкурентоспособности своих компаний, и Австрии, которая выражала возражения относительно положений о защите данных.

В конце концов, по данным Politico, сопротивление трех стран удалось преодолеть заверениями, что Еврокомиссия сделает официальные заявления по вопросам, которые тех беспокоят – поскольку именно она будет отвечать за воплощение Акта об искусственном интеллекте.

Акт все еще требует официального одобрения Европейского парламента, где до сих пор продолжаются дискуссии о его наиболее неоднозначных положениях – в частности о технологии распознавания лиц. Кроме того, после согласования на уровне комитетов голосование в Европарламенте может состояться в апреле.

Реклама:

В прошлом месяце Еврокомиссия объявила о пакете мер по развитию искусственного интеллекта и объявила о намерении создать профильное Управление ЕС, которое будет отвечать за имплементацию Акта.

Европейская правда