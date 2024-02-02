Украина хочет углубить энергетическое сотрудничество в рамках Триморья

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Украина будет строить новые интерконнекторы, а также налаживать контакты с СПГ-терминалами в рамках Инициативы трех морей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Украина рассматривает варианты углубления возможностей энергетического сотрудничества в рамках геополитического объединения Инициативы трех морей, которая будет способствовать интеграции Украины в энергетическую инфраструктуру ЕС.

В частности речь идет о расширении энергетических коридоров, строительстве интерконнекторов между Украиной и Польшей, Румынией и Словакией, а также налаживать контакты с LNG-терминалами отдельных стран Инициативы.

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Инициатива трех морей объединяет страны центральной и восточной Европы. Ее целью является углубление экономического, энергетического, транспортного сотрудничества между странами блока. В Инициативу входят такие страны как: Польша, Литва, Словакия, Австрия, Литва, Греция и другие.

В сентябре 2023 года Украина стала ассоциированным государством-участником "Триморья".

В Минэнерго также отметили, что Украина будет предлагать использовать украинскую газотранспортную инфраструктуру, а также хранилища для хранения запасов газа.

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"Украина имеет значительный потенциал стать "газовым хабом" Европы", - отметили в министерстве.

Экономическая правда