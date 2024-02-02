В Кабмине рассказали, куда направят 50 миллиардов евро от ЕС

Большую часть средств, которые Украина получит от Европейского Союза, направят в поддержку государственного бюджета Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Также глава правительства сообщил, как распределят средства:

39 млрд евро будут направлены на поддержку государственного бюджета Украины;

8 млрд евро предусмотрено в виде специального инвестиционного инструмента.

"Программа Ukraine Facility – это не только деньги, но и трансформация нашей страны. Это план по внедрению европейских правил и норм, которые приближают нас к членству в ЕС", – подчеркнул Шмигаль.

Реклама:

Кроме того, европейские лидеры подтвердили намерение продолжать военную поддержку Украины.

"Также уже в марте мы рассчитываем на создание отдельного инструмента для Украины в рамках Европейского фонда мира. Речь идет о 20 млрд евро именно военной поддержки на следующие 4 года", – добавил премьер.

Напомним:

Реклама:

1 февраля лидеры стран-членов ЕС договорились о выделении Украине 50 млрд евро в рамках проекта Ukraine Facility.