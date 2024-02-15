Владелец "Сільпо" Костельман инвестировал в медицинскую сеть Doctor Sam

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Fozzy Group Владимира Костельмана открыла в ТРЦ Respublika Park в Киеве медицинский центр Doctor Sam. Вместе с Костельманом управляющий партнер клиники Сэм Аганов планирует открыть еще несколько медучреждений в Киеве.

Об этом пишет Forbes.

Медицинский центр Doctor Sam на 1000 кв. м открылся 12 февраля.

"Это многопрофильная клиника, в которой есть, в частности, амбулаторный прием врачей, диагностика, сопровождение беременности, профилактические прививки.

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Всего в лицензии заявлено 34 медицинские специализации, говорит совладелец клиники Сэм Аганов. В клинику могут обращаться взрослые и дети", - пишет издание со ссылкой на пресс-службу Fozzy Group.

При этом бренд Doctor Sam принадлежит компании Fozzy Group Health (ООО "Фоззи Групп Хелс"). Конечный бенефициарный владелец - Владимир Костельман, Сэм Аганов имеет долю в 5%, свидетельствуют данные Opendatabot. Юрлицо было создано еще до большой войны, в ноябре 2021 года.

"У меня было три поликлиники, которые в 2020 году мы продали "Добробуту", но я всегда мечтал о более масштабном проекте", - рассказал изданию Аганов.

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Он добавил, что начал обсуждать совместный "медицинский" проект с Костельманом в 2021 году - тогда удалось найти помещение, но запуск клиники отложили из-за начала большой войны.

"Заочно я был с ним знаком давно. У нас совместимость по ценностям", - добавил Аганов.

При этом партнеры не называют сумму инвестиций в проект. По словам одного из менеджеров украинского медицинского учреждения, открытие одной клиники может стоить около 2 млн долл, добавляет Forbes.

По словам гендиректора Pro-Consulting Александра Соколова, объем рынка медуслуг в Украине в 2023 году достиг 185 млрд грн, что на 3% больше, чем годом ранее.

При этом основным игроком с долей рынка в 18% является "Добробут" - его выручка за 2023 год выросла на 75,8%, до 2,3 млрд грн.

"Еще 8% медицинского рынка - у одесской медицинской сети Odrex, а 5% - у киевской "Оберіг", выручка которой за девять месяцев 2023-го выросла на 39,2%, до 335 млн грн", - пишет Forbes.

По словам Аганова, окупаемость в медицине - игра в долгую, точно более 4-5 лет. "Хотим выйти на рынок первичной и вторичной медпомощи, открыть хирургию, но это амбиции, надо сначала завоевать доверие пациентов", - резюмировал он.

Fozzy Group прежде всего известна своими сетями супермаркетов "Сільпо", "Фора", Fozzy, "Thrash!Траш!", однако ее бизнес не ограничивается торговлей.

В частности, группа имеет фармацевтические супермаркеты "Белая ромашка" и сеть электроники rіngoo, а также - фудхолы "Сільпо" Resto на территории супермаркетов, три ресторана Le Grill, которые являются частями деликатес-маркетов Le Silpo и четыре отдельных заведения.

Также в группу входит сеть туристических агентств "Сільпо Вояж".

Экономическая правда