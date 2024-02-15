Власник "Сільпо" Костельман інвестував у медичну мережу Doctor Sam

фото: medcentre.com.ua

Fozzy Group Володимира Костельмана відкрила у ТРЦ Respublika Park у Києві медичний центр Doctor Sam. Разом із Костельманом керуючий партнер клініки Сем Аганов планує відкрити ще декілька медзакладів у Києві.

Про це пише Forbes.

Медичний центр Doctor Sam на 1000 кв. м відкрився 12 лютого.

"Це багатопрофільна клініка, в якій є, зокрема, амбулаторний прийом лікарів, діагностика, супровід вагітності, профілактичні щеплення.

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Всього в ліцензії заявлено 34 медичні спеціалізації, каже співвласник клініки Сем Аганов. До клініки можуть звертатися дорослі і діти", - пише видання із посиланням на пресслужбу Fozzy Group.

При цьому бренд Doctor Sam належить компанії Fozzy Group Health (ТОВ "Фоззі Груп Хелс"). Кінцевий бенефіціарний власник - Володимир Костельман, Сем Аганов має частку у 5%, свідчать дані Opendatabot. Юрособа була створена ще до великої війни, у листопаді 2021 року.

"У мене було три поліклініки, які в 2020 році ми продали "Добробуту", але я завжди мріяв про більш масштабний проєкт", - розповів виданню Аганов.

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Він додав, що розпочав обговорювати спільний "медичний" проєкт із Костельманом у 2021 році - тоді вдалося знайти приміщення, але запуск клініки відклали через початок великої війни.

"Заочно я був із ним знайомий давно. У нас сумісність щодо цінностей", - додав Аганов.

При цьому партнери не називають суму інвестицій у проєкт. За словами одного із менеджерів українського медичного закладу, відкриття однієї клініки може коштувати близько 2 млн дол, додає Forbes.

За словами гендиректора Pro-Consulting Олександра Соколова, обсяг ринку медпослуг в Україні у 2023 році сягнув 185 млрд грн, що на 3% більше, ніж роком раніше.

При цьому основним гравцем із часткою ринку у 18% є "Добробут" - його виручка за 2023 рік зросла на 75,8%, до 2,3 млрд грн.

"Ще 8% медичного ринку - у одеської медичної мережі Odrex, а 5% - у київської "Оберіг", виручка якої за дев`ять місяців 2023-го зросла на 39,2%, до 335 млн грн", - пише Forbes.

За словами Аганова, окупність у медицині - гра в довгу, точно понад 4–5 років. "Хочемо вийти на ринок первинної та вторинної меддопомоги, відкрити хірургію, але це амбіції, треба спочатку завоювати довіру пацієнтів", - резюмував він.

Fozzy Group насамперед відома своїми мережами супермаркетів "Сільпо", "Фора", Fozzy, "Thrash!Траш!", проте її бізнес не обмежується торгівлею.

Зокрема, група має фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка" і мережу електроніки rіngoo,а також - фудхоли "Сільпо" Resto на території супермаркетів, три ресторани Le Grill, які є частинами делікатес-маркетів Le Silpo та чотири окремі заклади.

Також в групу входить мережа туристичних агенцій "Сільпо Вояж".

Економічна правда