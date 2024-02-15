В Швейцарии изучают потенциальные нарушения санкций против России

Швейцарская прокуратура изучает возможные нарушения санкций страны против РФ, введенных из-за вторжения России в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что сейчас "продолжаются различные выяснения", отказавшись сообщить, сколько дел рассматривают, или предоставить другие подробности.

Официальных расследований еще не начато, отмечает Reuters.

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Сейчас Берн внес в санкционный список 1 422 человека и 291 организацию, заблокировав финансовые активы на сумму около 7,7 млрд швейцарских франков (более 8 млрд евро) и запретив им въезд в страну.

Ранее Федеральный совет Швейцарии на заседании одобрил присоединение к почти всем ограничительным мерам двенадцатого санкционного пакета ЕС против России, который вступил в силу в декабре 2023 года.

Берн решил пока не присоединяться к требованию сообщать о переводе средств за пределы ЕС от компаний, базирующихся в ЕС и контролируемых россиянами или физическими или юридическими лицами из РФ - стремится подробнее проанализировать процесс такого сообщения.

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Новые меры в Швейцарии начнут действовать 1 февраля, уточнил Федеральный совет. В прошлом месяце страна присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС в части, которая касается расширения перечня подсанкционных российских лиц.

Напомним, 12-й пакет санкций, принятый ЕС 18 декабря, предусматривает ряд дальнейших мер, в частности постепенный запрет на импорт алмазов из России или происхождением из России.

Европейская правда