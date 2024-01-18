Швейцарский производитель шоколада попал в список спонсоров войны

Barry Callebaut

Швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut внесен в список спонсоров войны в Украине.

Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

Как отмечают в НАПК, Barry Callebaut осталась работать в России, используя манипулятивные утверждения о поставках в РФ товаров первичной необходимости и утверждая, что "шоколад является частью ежедневного рациона многих".

"Указанное утверждение является манипулятивным, поскольку в соответствии с законодательством страны-агрессора ни шоколад, ни какаосодержащие продукты питания не относятся к продовольственным товарам первой необходимости", - отмечают в НАПК.

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Barry Callebaut не просто продолжает активно поддерживать экономику России и не делает попыток осудить наступление России на Украину, но и спонсирует агрессию против Украины.

Так, в ноябре 2022 года Barry Callebaut COCOA AG (Франция) дважды поставляла свою продукцию (какао-пасту, масло) российской кондитерской фабрике ООО "Верность Качеству", шоколад которой входит в армейские сухпайки (наборы с логотипом "Армия России" от "Военторога"), на общую сумму около 180 тысяч долларов.

Barry Callebaut продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций, в частности, в 2023 году на рынок России было импортировано товаров на сумму более 94 млн долларов, что более чем в 3 раза превышает показатели 2022 года, в котором импорт в Россию составил 29 млн долларов.

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Среди импортируемых товаров - кондитерские изделия, сухие смеси, какао, какао-масло, пальмовое масло, жир из Бельгии, Швейцарии, Эстонии, Нидерландов, Германии, Италии, Индии, Испании.

В России Barry Callebaut осуществляет свою деятельность через:

ООО "Барри Каллебаут НЛ Раша". Выручка за 2022 год выросла до 21,9 млрд руб или 312 млн долларов, чистая прибыль выросла на 59% до 2,7 млрд руб. или 38 млн долларов. Налогов уплачено на сумму 2,32 млрд руб. или 33 млн долларов.

ООО "Барри Каллебаут Калининград". Выручка составила 646 млн руб, чистая прибыль - 114 млн руб, уплачено налогов - около 6 млн рублей.

Также ООО "Барри Каллебаут НЛ Раша" является учредителем ЗАО "Инфорум-Пром" (осуществляет производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий) и ООО "Гор Трейд" (осуществляет строительство жилых и нежилых зданий). Выручка компаний составила около 150 млн руб., чистая прибыль - 73 млн руб. и уплачено налогов - около 43 млн рублей.

Напоминаем:

Ранее исполнительный директор Barry Callebaut Питер Бун заявил, что "военная операция в Украине была начата российским правительством, а не российским народом".

"Это разница, которую мы помнили, принимая эти трудные решения. Кроме того, мы являемся компанией, которая будет поддерживать своих клиентов. Нам не кажется правильным устраниться от наших клиентов и оставлять их без продукции потребителей, которые не просили об этой военной операции", - отмечал Бун.

Компания образована в 1996 году в результате слияния бельгийской компании Callebaut и французской Cacao Barry. В компании работают более 13 000 человек в более чем 40 странах мира. Входят более 65 производственных предприятий и 26 Академий Шоколада по всему миру. Годовой объем продаж в 2022-2023 финансовом году составил около 8,5 млрд швейцарских франков.

Компания Barry Callebaut работает в России более 15 лет, имеет на территории России 3 фабрики: вблизи города Чехова (Московская область), г. Касимов (Рязанская область) и г. Калининград. В Москве в бизнес-центре Alcon располагается Академия Шоколада Barry Callebaut (вторая по размерам у компании).