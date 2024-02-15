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У Швейцарії вивчають потенційні порушення санкцій против Росії

Четвер, 15 лютого 2024, 16:33 - Європейська правда

Швейцарська прокуратура вивчає можливі порушення санкцій країни проти РФ, запроваджених через вторгнення Росії в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Генеральна прокуратура Швейцарії заявила, наразі "тривають різні з'ясування", відмовившись повідомити, скільки справ розглядають, чи надати інші подробиці.

Офіційних розслідувань ще не розпочато, зазначає Reuters.

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Наразі Берн вніс до санкційного списку 1 422 особи та 291 організацію, заблокувавши фінансові активи на суму близько 7,7 млрд швейцарських франків (понад 8 млрд євро) та заборонивши їм в'їзд до країни.

Раніше Федеральна рада Швейцарії на засіданні схвалила приєднання до майже всіх обмежувальних заходів дванадцятого санкційного пакета ЄС проти Росії, який набув чинності у грудні 2023 року.

Берн вирішив поки не приєднуватись до вимоги повідомляти про переказ коштів за межі ЄС від компаній, що базуються в ЄС і контролюються росіянами або фізичними чи юридичними особами з РФ – прагне детальніше проаналізувати процес такого повідомлення.

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Нові заходи у Швейцарії почнуть діяти 1 лютого, уточнила Федеральна рада. Минулого місяця країна долучилась до 12-го пакета санкцій ЄС у частині, яка стосується розширення переліку підсанційних російських осіб.

Нагадаємо, 12-й пакет санкцій, ухвалений ЄС 18 грудня, передбачає низку подальших заходів, зокрема поступову заборону на імпорт алмазів з Росії або походженням з Росії. 

Європейська правда

Швейцарія санкції Росія
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