Швейцарский банк Cramer закрывает представительство в России

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Российский Центробанк исключил из реестра представительств иностранных банков, имеющих аккредитацию в России, швейцарскую кредитную организацию Banque Cramer & Cie SA.

Об этом пишет российское издание Frank Media.

Отмечается, что это первый иностранный банк, который покинул реестр российского ЦБ в 2024 году.

Представительство этого банка появилось в России в 2018 году. В 2020 году банк продлил аккредитацию своего представительства в России, ее срок должен был закончиться в феврале 2024 года.

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По словам Frank Media, это далеко не первый иностранный банк, который закрыл свое представительство в России после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Так, за 2022 год количество представительств иностранных банков сократилось на четверть. В частности, в декабре 2022-го закрыл свое представительство в России немецкий KfW IPEX-Bank, а в ноябре того же года прекратили действовать аккредитации у немецкого Helaba и французского Crédit Industriel et Commercial.

Тогда же последнее представительство закрыл и кипрский Hellenic Bank.

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В июле 2023 года другой швейцарский банк, Julius Baer, начал отправлять своим клиентам, постоянно проживающим в РФ, уведомления о предстоящем закрытии счетов.

"В связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями банк больше не может предлагать вам подходящие и комплексные услуги по управлению активами, соответствующие нашим стандартам", - говорилось в письмах. При этом официально банк о закрытии счетов не сообщал.

А в мае 2023 года Julius Baer уведомил клиентов из России и Беларуси о замораживании их инвестиционных счетов из-за требований европейского депозитария Euroclear. Тогда банк разослал сообщение, что инвестиционные счета клиентов будут изолированы от других активов.

Julius Baer сообщил, что продажа ценных бумаг, которые хранятся в Euroclear, временно прекращена, а покупка новых бумаг невозможна.

Экономическая правда