Швейцария выделит более 1,7 миллиарда долларов на восстановление Украины до 2028 года

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Швейцария планирует выделить на восстановление Украины на период 2025-2028 годов 1,5 миллиарда франков (1,75 миллиарда долларов) в рамках стратегии по международному сотрудничеству.

Об этом заявила президент Швейцарской Конфедерации Виола Амгерд на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Интерфакс-Украина.

"Швейцария делает большой фокус на восстановлении... Политическим компасом восстановления служат принципы, заложенные на конференции в Лугано. На поддержку Украины Швейцария запланировала на период с 2025-го по 2028 год 1,5 млрд франков в рамках стратегии по международному сотрудничеству", - заявила Амгерд.

Также Амгерд обсудила с Зеленским вопросы гуманитарного разминирования в Украине и продовольственную безопасность, связанную с ограничением вывоза зерна и продовольствия по Черному морю из-за российской агрессии.

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"Если в такой большой стране-экспортере, как Украина, будут собирать меньше урожая, продуктов питания, то это будет иметь большие негативные последствия. Учитывая это, мы обсуждали усилия ООН, направленные на облегчение беспрепятственного вывоза продуктов питания и удобрений из Украины через Черное море", - добавила президент.

Она подчеркнула, что решение России не продолжать зерновую инициативу представляет угрозу для продовольственной безопасности во всем мире.

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В декабре Федеральный совет Швейцарии объявил о выделении дополнительных 11,8 миллиона швейцарских франков (12,5 миллиона евро) для помощи украинцам в зимний период.