Швейцария выделит более 1,7 миллиарда долларов на восстановление Украины до 2028 года
Швейцария планирует выделить на восстановление Украины на период 2025-2028 годов 1,5 миллиарда франков (1,75 миллиарда долларов) в рамках стратегии по международному сотрудничеству.
Об этом заявила президент Швейцарской Конфедерации Виола Амгерд на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Интерфакс-Украина.
"Швейцария делает большой фокус на восстановлении... Политическим компасом восстановления служат принципы, заложенные на конференции в Лугано. На поддержку Украины Швейцария запланировала на период с 2025-го по 2028 год 1,5 млрд франков в рамках стратегии по международному сотрудничеству", - заявила Амгерд.
Также Амгерд обсудила с Зеленским вопросы гуманитарного разминирования в Украине и продовольственную безопасность, связанную с ограничением вывоза зерна и продовольствия по Черному морю из-за российской агрессии.
"Если в такой большой стране-экспортере, как Украина, будут собирать меньше урожая, продуктов питания, то это будет иметь большие негативные последствия. Учитывая это, мы обсуждали усилия ООН, направленные на облегчение беспрепятственного вывоза продуктов питания и удобрений из Украины через Черное море", - добавила президент.
Она подчеркнула, что решение России не продолжать зерновую инициативу представляет угрозу для продовольственной безопасности во всем мире.
Напоминаем:
В декабре Федеральный совет Швейцарии объявил о выделении дополнительных 11,8 миллиона швейцарских франков (12,5 миллиона евро) для помощи украинцам в зимний период.