Обменники в прошлом году уплатили более 383 миллионов налогов

В 2023 году в бюджеты разных уровней поступило 383,7 млн грн платежей от пунктов обмена валют.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"384,7 млн гривен – именно столько поступлений в бюджеты разных уровней обеспечили в 2023 году пункты обмена валют", – говорится в сообщении.

За январь 2024 года пункты обмена валют уплатили налоги на сумму 64,2 млн грн.

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По состоянию на 1 февраля 2024 года в Реестре пунктов обмена валют зарегистрирован 3 851 обменник. Это на 84 пункта больше, чем было зарегистрировано за аналогичную дату 2023 года.

По информации Гетманцева, все зарегистрированные обменники принадлежат 55 юридическим лицам.

Напомним:

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В 2023 году производители безалкогольных напитков и минеральной воды уплатили налогов на сумму в 2 раза большую, чем в 2022 году.