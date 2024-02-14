Производители безалкогольных напитков вдвое увеличили уплату налогов – Гетманцев
В 2023 году производители безалкогольных напитков и минеральной воды уплатили налогов на сумму в 2 раза большую, чем в 2022 году.
Об этом сообщил в Telegram глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев
По его словам, представители отрасли уплатили налогов на 2,8 млрд грн.
Гетманцев добавил, что 68,5% поступлений из указанной суммы обеспечили следующие компании:
- "Кока-Кола";
- "Оболонь" "Красиловское";
- производственная фирма "Панда".
"Все три лидера по уплате налогов имеют выше среднеотраслевую нагрузку: "Кока-Кола" - и по НДС, и по налогу на прибыль, "Оболонь" "Красиловское" - по НДС, а "Панда" - по налогу на прибыль", - добавил нардеп.
Напомним:
Национальная стратегия доходов (НСД) до 2030 года предусматривает, в частности, повышение акцизов на топливо, алкоголь, табачные изделия до минимального уровня ставок, который действует в ЕС.
В дальнейшем государство будет изучать международный опыт введения акциза на сладкие напитки - введение последнего планируется с 2027 года.
Экономическая правда