Производители безалкогольных напитков вдвое увеличили уплату налогов – Гетманцев

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В 2023 году производители безалкогольных напитков и минеральной воды уплатили налогов на сумму в 2 раза большую, чем в 2022 году.

Об этом сообщил в Telegram глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев

По его словам, представители отрасли уплатили налогов на 2,8 млрд грн.

Гетманцев добавил, что 68,5% поступлений из указанной суммы обеспечили следующие компании:

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"Кока-Кола";

"Оболонь" "Красиловское";

производственная фирма "Панда".

"Все три лидера по уплате налогов имеют выше среднеотраслевую нагрузку: "Кока-Кола" - и по НДС, и по налогу на прибыль, "Оболонь" "Красиловское" - по НДС, а "Панда" - по налогу на прибыль", - добавил нардеп.

Напомним:

Национальная стратегия доходов (НСД) до 2030 года предусматривает, в частности, повышение акцизов на топливо, алкоголь, табачные изделия до минимального уровня ставок, который действует в ЕС.

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В дальнейшем государство будет изучать международный опыт введения акциза на сладкие напитки - введение последнего планируется с 2027 года.

Экономическая правда