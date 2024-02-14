Обмінники торік сплатили понад 383 мільйони податків

У 2023 році до бюджетів різних рівнів надійшло 383,7 млн грн платежів від пунктів обміну валют.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"384,7 млн гривень – саме стільки надходжень до бюджетів різних рівнів забезпечили у 2023 році пункти обміну валют", – йдеться в повідомленні.

За січень 2024 року пункти обміну валют сплатили податків на суму 64,2 млн грн.

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Станом на 1 лютого 2024 року в Реєстрі пунктів обміну валют зареєстровано 3 851 обмінник. Це на 84 пунктів більше, ніж було зареєстровано за аналогічну дату 2023 року.

За інформацією Гетманцева, всі зареєстровані обмінники належать 55 юридичним особам.

Нагадаємо:

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У 2023 році виробники безалкогольних напоїв та мінеральної води сплатили податків на суму у 2 рази більшу, ніж у 2022 році.





