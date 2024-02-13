В прошлом году OnlyFans уплатила в бюджет Украины 1,3 миллиона долларов

Лица-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги, уплатили налоги в Украине по итогам прошлого года. В частности, сервис OnlyFans за прошлый год уплатил в бюджет 1,27 миллиона долларов.

Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"96 поданных деклараций обеспечат поступления в бюджет на сумму 2,51 млрд гривен. По отношению к 3 кварталу сумма поступлений увеличилась на 421 млн гривен", - сообщил он.

Крупнейшими плательщиками в 4 квартале 2023 года стали корпорации Google, Sony, Etsy, Apple, Meta, компания Wargaming Group и стриминговая платформа Netflix.

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"OnlyFans за предоставление услуг на территории Украины в 2023 году насчитала и оплатила 1,27 млн долларов", - продолжил Гетманцев.

Напомним:

Сервис платной подписки OnlyFans за девять месяцев 2023 уплатил в украинский бюджет 944,1 тысячи долларов "налога на Google".

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В июне 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4184, который, в частности, обязал интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

В конце июня 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов.

Экономическая правда