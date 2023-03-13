"Збирати мертвих росіян": РФ заманює мігрантів із Центральної Азії на роботи на окупованих територіях

Робітники їдуть у кузові трактора з трунами на цвинтар в селищі Старий Крим під Маріуполем, окупованим Росією. 4 лютого 2023 року фото: reuters

Російські фірми найняли сотні мігрантів із Центрльної Азії для роботи на окупованих РФ територіях України: ті риють траншеї, збирають трупи та працюють у будівельному секторі у зруйнованих містах, зокрема, в окупованому Маріуполі.

Про це йдеться у матеріалі Радио Азаттык (киргизької редакції Радіо Свобода).

"Сотні мігрантів із Центральної Азії працюють на окупованих Росією територіях України: риють траншеї, збирають трупи та ремонтують зруйновані війною будівлі. Їхні уряди попереджали їх не їхати в Україну, а Київ вважає їх посібниками окупантів", - йдеться у статті.

Так, заробітчанин із Киргизстану Урмат, який не побажав називати своє прізвище, розповів, що підписав контракт на роботу в російській компанії, яка платитиме йому близько 120 доларів на день за збір тіл загиблих російських солдатів на передовій в Україні.

Він каже, що усвідомлює ризики, які з цим пов’язані, і обговорював цю тему з іншими мігрантами з Киргизстану, які працюють у зоні бойових дій в Україні.

"Вони розповіли мені, що іноді потрапляють під обстріли і що люди гинуть. Вони займаються такою роботою, тому що перебувають у безвихідній ситуації. У деяких є борги", - сказав він.

Більшість мігрантів працюють на будівництвах у зруйнованих війною містах, таких як окупований Маріуполь. Інша робота пов'язана з риттям траншей і збором трупів, пише видання.

Кілька жінок-мігранток із Центральної Азії заявили, що їм також пропонували роботу у військових госпіталях, їдальнях і на фабриках в окупованій східній Україні.

"Основним стимулом для мігрантів є гроші. Наприклад, їм пропонують місця на будівництвах в окупованих Росією районах України із зарплатою від 2000 до 3300 доларів на місяць, що набагато вище, ніж робітники можуть заробити в Росії.

Хоча рівень заробітної плати трудових мігрантів у Росії сильно різниться від регіону до регіону, 7 березня деякі з них повідомили, що заробляють від 600 до близько 1200 доларів на місяць", - йдеться у статті.

При цьому така робота рекламується на сайтах, у групах Telegram та інших соціальних мережах.

За словами робітника з Таджикистану Сорбона К., мігранти також дізнаються про вакансії від своїх роботодавців або через "сарафанне радіо" від колег із Центральної Азії.

Він розповів, що заробляє близько 1200 доларів на місяць як дорожній робітник. Цю роботу він описав як "одну з найбільш високооплачуваних" для некваліфікованих сезонних робітників у західносибірському Сургуті, де він проживає.

Робота в Україні рекламується як безпечна і добре оплачувана. Однак десятки мігрантів, які працюють на окупованих територіях України, скаржаться, що не отримують обіцяну зарплату.

А деяким розчарованим робітникам, які намагалися покинути окуповані РФ території України, російські прикордонники не дозволили в'їзд назад до Росії.

Також повідомляється, що російські компанії звертаються і до жінок-ув'язнених із Центральної Азії, які перебувають у російських в'язницях, пропонуючи роботу в Україні в обмін на гроші та зняття судимості.

Видання також наводить слова колишньої вчительки математики з Согдійської області на півночі Таджикистану Хосіят Сафарматової, яка більшу частину останнього десятиліття прожила в Тюменській області Росії - популярному місці для десятків тисяч мігрантів із Центральної Азії.

За її словами, вона знає близько десяти таджиків і узбеків у своєму районі, які працювали в окупованих росіянами українських містах або "подумували туди поїхати".

"Що мене вражає, так це те, що більшість із них не думають про те, правильно чи неправильно їхати працювати в Україну. Для них це просто ще одна робота", - каже вона.

Як і багато росіян, більшість мігрантів, які живуть у Росії, вірять риториці Москви про війну і звинувачують Україну та країни Заходу в її розв'язанні.

"Деякі люди думали поїхати в Україну, але зрештою відмовилися від цього через [різні] ризики, а не тому, що вважали це аморальним або неправильним", - додала вона.

Економічна правда