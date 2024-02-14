РФ вербує мігрантів для відбудови окупованих територій, але обманює та змушує йти воювати – Bloomberg

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Росія використовує тисячі мігрантів з країн колишнього Радянського Союзу для відбудови окупованих територій України, обіцяючи їм високі зарплати та безпечні умови праці. Проте багато робітників опиняються в жахливих умовах, їм не платять обіцяних грошей, а іноді їх змушують воювати.

Про це повідомляє Bloomberg.

На відбудову окупованих територій Росія виділяє 11 мільярдів доларів на рік. Втім, країна-агресор відчуває гостру нестачу робочої сили, тому для виконання цих робіт залучає мігрантів з Таджикистану, Узбекистану, Киргизстану та інших країн. Їм обіцяють високі зарплати – до 350 тис рублів (4 тис доларів) на місяць.

За словами співрозмовників Bloomberg, багатьом мігрантам не платять обіцяної зарплати, їх змушують жити в жахливих умовах, а іноді й рити окопи в зоні бойових дій.

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Адвокат і директор правозахисної організації Tong Jahoni Валентина Чупік розповіла Bloomberg News, що близько 50 мігрантів з її практики добровільно поїхали в Україну, але "обіцяну зарплату не виплатили, а на зворотному шляху в Росію їх не випустили".

Відомі також випадки, коли громадян Узбекистану і Таджикистану обманом змушували працювати задарма, а потім примушували копати окопи в зонах бойових дій.

Один із заробітчан з Таджикистану, на ім'я Солех, розповів, що його намагалися завербувати воювати в Україні. Хоча йому обіцяли багато грошей, він вирішив повернутися додому.

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"Поки я сидів у міграційному центрі в листопаді, мене активно вербували, казали, що дадуть громадянство, якщо я підпишу контракт. Мого знайомого змусили підписати контракт, коли він пішов до міграційного центру подавати документи на отримання посвідки на проживання. Тих, хто їде на будівництва в "ДНР" і "ЛНР", переконують їхати туди воювати", – розповів він.

Нагадаємо:

Російські фірми найняли сотні мігрантів із Центральної Азії для роботи на окупованих РФ територіях України: ті риють траншеї, збирають трупи та працюють у будівельному секторі у зруйнованих містах, зокрема, в окупованому Маріуполі.

Економічна правда