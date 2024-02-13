У россиян все еще есть проблемы со связью, несмотря на использование Starlink – ГУР

У российских оккупантов есть проблемы со связью, несмотря на то, что им удалось получить терминалы спутникового интернета Starlink.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"У врага остаются и проблемы со связью. И это точечное решение глобально им не помогает, но очень сильно показывает на весь мир, что "вторая армия мира" не может обойтись без украденных Starlink", - сказал Юсов.

Юсов уточнил, что Россия получает терминалы Starlink контрабандным способом через параллельный импорт.

Реклама:

Напоминаем:

Россияне начали использовать терминалы Starlink компании SpaceX Илона Маска на своих позициях.

В ГУР Минобороны Украины в воскресенье подтвердили использование россиянами Starlink.

Реклама:

В понедельник стало известно, что Россия продолжает работать через так называемый параллельный импорт, закупая Starlink через третьи страны.

В ГУР МОУ также заявили, что Россия закупает терминалы спутникового интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска в арабских странах.

Терминалы спутниковой интернет-связи Starlink в России продают частные продавцы, которые реализуют устройства за 240-299 тысяч рублей (2600-3300 долларов).

Экономическая правда