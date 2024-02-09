УЗ запускает новый поезд из Харькова в Днепр

фото: уз

"Укрзализныця" анонсировала запуск нового маршрута - поезд 295/296 соединит Харьков и Днепр и предоставит ночную альтернативу путешествия между двумя городами.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Поезд будет отправляться из Харькова по четным числам в 23:40 и прибывать в Днепр в 05:05 утра следующего дня.

В обратном направлении, из Днепра, поезд будет отправляться по нечетным числам тоже в 23:40 и прибывать в Харьков в 05:05 следующего дня.

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Остановки предусмотрены на станциях Мерефа, Лихачево, Лозовая, Павлоград, Синельниково-2. В составе поезда вагоны категории плацкарт, купе, люкс.

Отмечается, что в первый рейс поезд отправится 2 марта из Харькова и 3 марта - из Днепра.

Билеты на поезд будут доступны за 20 суток до отправки в приложении УЗ, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

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Напомним:

"Укрзализныця" объявила о назначении ряда дополнительных поездов: в направлении Львова из Киева и между Ворохтой, Львовом, Ивано-Франковском и Коломыей.

Экономическая правда