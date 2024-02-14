У Харкові через постійні ракетні удари почала протікати стеля станції метро "Спортивна"

фото: харківський метрополітен

У Харкові на станції метро "Спортивна" сталося протікання стелі через чисельні ракетні влучання росіян. На станції почали тривалі ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Харківського метрополітену.

"Через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються зсуви грунту, а у звʼязку з тим, що у безпосередній близькості до станції метро "Спортивна" були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції.

На минулому тижні співробітники метрополітену приступили до робіт з усунення протікання, та на сьогоднішній день роботи продовжуються. Зазначені роботи потребують значною кількості часу та їх можливо виконувати виключно у нічний період доби, коли не відбувається перевезення пасажирів.

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Вказане протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеці перевезень пасажирів", - йдеться у повідомленні.

У метрополітені додали, що центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції "Спортивна" до станції "Метробудівників" зачинений для користування пасажирів у звʼязку з проведенням ремонтних робіт. Перехід між станціями здійснюється через боковий пішохідний перехід.

Економічна правда

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