УЗ назначила дополнительный поезд из Харькова в Ворохту: график движения

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"Укрзализныця" объявила о назначении дополнительного поезда из Харькова в Ворохту - отныне Харьковщина и Полтавщина будут иметь ежедневное прямое сообщение с Ивано-Франковском и рядом популярных горных станций.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

В первый рейс поезд отправится 23 февраля из Харькова и 24 февраля - из Ворохты, будет курсировать через день. В составе поезда вагоны категории купе, люкс, добавили в компании.

Поезд №201/202 Харьков - Ворохта будет отправляться из Харькова в 18:55, Ивано-Франковск 11:28 - 11:48, Яремче 13:10 - 13:12, Татаров-Буковель 13:50 - 13:55, прибытие в Ворохту в 14:09.

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В обратном направлении, из Ворохты, поезд №201/202 будет отправляться в 16:29, Татаров-Буковель 16:39 - 16:42, Яремче 17:07 - 17:10, Ивано-Франковск 18:25 - 19:49, прибытие в Харьков в 12:33 следующего дня.

При этом остановки предусмотрены на станциях Львов, Киев-Пассажирский, Миргород, Полтава-Киевская.

"Билеты на поезд уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов", - говорится в сообщении.

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Напомним:

"Укрзализныця" анонсировала запуск нового маршрута - поезд 295/296 соединит Харьков и Днепр и предоставит ночную альтернативу путешествия между двумя городами.

Экономическая правда