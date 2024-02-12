Siemens закрывает бизнес в России

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Российская структура Siemens AG ООО "Системс" (бывшее ООО "Сименс") планирует в феврале 2024 года инициировать процедуру добровольной ликвидации.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на отчет компании по результатам 2023 года.

Причина добровольной ликвидации - невозможность продолжать свою обычную деятельность, связанную с импортом товаров в РФ.

В 2023 году выручка ООО "Системс" составила 278,8 млн рублей (более 3 млн долл) против 6,32 млрд рублей (66 млн долл) годом ранее. Чистый убыток - 279,6 млн рублей.

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"На балансе компании почти не осталось активов, кроме дебиторской задолженности и денежных средств на счетах (в сумме - 843,6 млн рублей).

Компания напомнила, что в связи с санкциями ЕС в отношении России Siemens AG в марте 2022 года приостановил новые заказы и поставки в страну", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Siemens начал работу в России еще в середине XIX века, сотрудничество не прекращалось, в частности в период СССР.

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По состоянию на конец 2023 года в России было зарегистрировано 18 структур, связанных с Siemens AG. Сейчас часть из них ликвидирована или находится в процессе ликвидации, часть - сменила владельцев.

Siemens AG, в частности, занимается операциями в сфере автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем.

Напомним:

В мае 2022 года немецкий концерн Siemens объявил, что выйдет с российского рынка из-за войны в Украине: компания начала процедуру сворачивания всей промышленной деятельности.

Перед этим немецкий концерн Siemens сообщил Российскую железную дорогу (РЖД) о приостановлении контракта на покупку высокоскоростных электропоездов "Сапсан".

Ранее компания попала в скандал после того, как выяснилось, что Siemens поставила в Россию газовые турбины, которые позже были установлены в оккупированном Крыму, который является субъектом санкций со стороны ЕС.

Siemens сперва отрицал нелегальную поставку. Однако впоследствии заявил, что располагает всеми доказательствами того, что газовые турбины были незаконно транспортированы на полуостров.

Экономическая правда