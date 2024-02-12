На російську економіку чекають важкі часи - директор-розпорядник МВФ

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На економіку Росії чекають важкі часи через відтік людей і брак технологій, заявила в понеділок директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Про це вона розказала CNBC.

Високі військові витрати, що стимулюють економічне зростання, також маскують проблеми, які перешкоджають підвищенню рівня життя росіян.

Як показали річні дані минулого тижня, економіка різко відновилася після спаду в 2022 році, але зростання значною мірою спирається на державне виробництво озброєнь і боєприпасів.

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Прогноз МВФ щодо зростання ВВП Росії на 2,6% цього року є ознакою того, що РФ, яка створила значні резерви за багато років фіскальної дисципліни, інвестує у військову економіку.

"Насправді я думаю, що російська економіка переживає дуже важкі часи через відтік людей і через обмежений доступ до технологій, що пов'язано з санкціями,

Тому, хоча ця цифра (2,6%) виглядає як хороша цифра, за нею стоїть більша історія, і вона не дуже хороша"- сказала Георгієва.

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За її словами, сьогодні в Росії військове виробництво зростає, а споживання скорочується.

"Це майже те, як виглядав Радянський Союз - високий рівень виробництва, низький рівень споживання", - сказала Георгієва.

Російська економіка зросла на 3,6% у 2023 році після переглянутого скорочення на 1,2% у 2022 році.

Російські економісти підкреслюють низьку якість економічного зростання, вказуючи, що ракети і снаряди можуть сприяти зростанню ВВП, але приносять обмежену користь населенню.

Нагадаємо:

Представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) з робочим візитом прибули до Києва, де обговорять з українською владою цілі економічної політики Києва та викликах, що стоять перед економікою.





