Из-за кризиса Boeing 737 MAX в мире растет спрос на подержанные самолеты

Рынок подержанных самолетов процветает из-за хронического дефицита, который сохранился после пандемии, и растут опасения, что последний кризис Boeing может усилить давление в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает Reuters.

По словам лизинговой фирмы Avolon, отрасли уже не хватает примерно 3000 самолетов, чем планировалось до COVID, из-за сбоев в результате пандемии и проблем в Boeing и Airbus.

Теперь ограничение производства Boeing после взрыва в воздухе открывает новую вкладку, усиливает давление, что заставляет авиакомпании дольше летать на старых самолетах - от недостатка двигателей до цепей поставок и резкого сокращения путешествий во многих частях мира.

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Отмечается, что перевозчики платят более высокие цены, чтобы иметь достаточно большой флот, чтобы не отставать от спроса, который, как ожидает группа авиакомпаний IATA, достигнет рекордных 4,7 млрд пассажиров в 2024 году.

На смену привычной модели некоторые авиакомпании покупают самолеты, которые они арендовали, а не ведут переговоры о продлении аренды. Это признак того, что авиакомпании знают, что эти проблемы не будут решены в ближайшее время.

Более половины мирового пассажирского парка принадлежит арендодателям. Цены на аренду этих самолетов росли задолго до взрыва панели 5 января, что привело к ограничению производства Boeing.

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Boeing надеялся увеличить производство своего семейства самолетов MAX после многолетнего кризиса, вызванного катастрофами в 2018 и 2019 годах. Но взрыв панели на рейсе Alaska Airlines добавил регулятивный надзор, который, как ожидается, замедлит рост производства.

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Напомним:

6 января авиакомпания Alaska Airlines приостановила полеты десятков самолетов Boeing 737 MAX 9 для проверки безопасности после того, как взрыв панели кабины заставил совершенно новый самолет с пассажирами совершить аварийную посадку.