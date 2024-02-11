Tesla временно снижает цену на Model Y в США

Getty Images

На фоне охлаждения спроса, Tesla вынуждена временно снизить цену на свои автомобили Model Y в США.

Об этом сообщает Reuters.

Tesla снизила цены на Model Y и Model Y Long Range на 1000 долл до 42990 долл и 47990 долл соответственно, что составляет скидку на 2,3% и 2% от предыдущих цен.

Цены на новые заднеприводные модели Model Y и модели Long Range будут снижены для поставки до 29 февраля, говорится в сообщении на сайте Tesla, добавив, что с 1 марта цена увеличится на 1000 долларов и более.

Реклама:

В январе Tesla также предупредила о "значительно более низких" темпах роста продаж в этом году, поскольку компания сосредоточится на производстве своего электромобиля следующего поколения под кодовым названием "Redwood".

Отдельной проблемой является конкуренция с дешевыми китайскими брендами, такими как BYD.

Цены на Model Y Performance и другие модели остались неизменными, сообщается на сайте компании.

Реклама:

Напомним:

В январе украинский автопарк пополнили более 3,5 тыс авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно прошлогоднего января спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.