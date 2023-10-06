Комиссия по ценным бумагам США через суд требует от Маска показаний о покупке Twitter

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Илона Маска, чтобы заставить его дать показания в рамках расследования дела о покупке Twitter стоимостью 44 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Расследование SEC касается того, нарушил ли Маск федеральное законодательство о ценных бумагах в 2022 году, когда он купил акции Twitter, а также заявлений и представлений в SEC, которые он сделал в связи с этой сделкой.

В поданном заявлении говорится, что в мае 2023 года SEC направила Маску повестку с требованием дать показания в офисе Комиссии в Сан-Франциско, и что он согласился явиться 15 сентября.

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Однако за два дня до этого Маск выдвинул "несколько ложных возражений" и сообщил SEC, что не появится.

Маск также отказался от предложения SEC провести показания в Техасе в октябре или ноябре.

Среди его возражений было то, что SEC пытается "преследовать" его, а его адвокату нужно время, чтобы ознакомиться с потенциально важными материалами, содержащимися в биографии Маска, опубликованной в прошлом месяце, заявили в SEC.

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Согласно поданному заявлению, Маск предоставил SEC документы, касающиеся расследования, и ранее уже давал показания в июле прошлого года в режиме видеоконференции.

"SEC уже неоднократно брала показания у господина Маска в рамках этого ложного расследования - достаточно", - говорится в заявлении Алекса Спиро, адвоката Маска.

В мае 2022 года SEC заявила, что расследует раскрытие Маском информации о своей доле в Twitter, ставя под сомнение то, подал ли он соответствующие документы.

Экономическая правда.